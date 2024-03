LIVORNO – Ha un’identità l’assassino di Denny Magina, morto nell’agosto 2022 cadendo da una finestra di una palazzina a Livorno.

I carabinieri hanno fermato un pregiudicato tunisino, già in carcere per spaccio di stupefacenti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la giovane vittima, 29 anni, nelle ultime ore di vita, poco lucido per l’assunzione di droga, trovandosi nei pressi di una finestra aperta, sarebbe stato colpito con un violento pugno al volto dall’indagato nel corso di una lite e sarebbe caduto all’indietro precipitando dal quarto piano.

Le tracce lasciate dall’anello indossato in quel momento dall’aggressore hanno fatto convergere le indagini sul cittadino extracomunitario.