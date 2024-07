GROSSETO – Nel canale Telegram l’assortimento era vario. Lsd, metanfetamine, cocaina, hashish, marijuana, ecstasy ma anche pistole semi automatiche, munizioni e silenziatori.

La platea potenziale era di 2.700 persone, pari al numero degli iscritti. Era attivo 7 giorni su 7 e, come ha sottolineato la Guardia di finanza di Grosseto, “prometteva consegne in tutta Italia h24”. A Follonica (Grosseto), dove era attivo, la merce arrivata in 25 minuti dal perfezionamento dell’ordine.

“A seguito del capillare controllo economico del territorio – hanno evidenziato le Fiamme gialle -, operato assiduamente anche sul web, hanno individuato un vero e proprio market online dell’illegalità, raggiungibile mediante la nota applicazione di messaggistica istantanea, che consentiva di consultare un vasto catalogo virtuale con tanto di prezzi, immagini e video dimostrativi dei prodotti posti in commercio. Lo store digitale pubblicizzava, inoltre, promozioni temporanee e forniva aggiornamenti continui sulle disponibilità della merce”.