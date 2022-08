SIENA – ‘La Senna festeggiante’ venerdì 2 settembre, alle 21,15, nella Chiesa di Sant’Agostino, cala il sipario con un evento spettacolare su Chigiana International Festival 2022 ‘From Silence’.

Una rassegna imponente che, con la direzione artistica di Nicola Sani, ha portato dal 5 luglio al 2 settembre a Siena, nel territorio della provincia ed anche extra moenia, artisti internazionali, celebri ensemble e importanti formazioni orchestrali, giovani talenti da ogni parte del mondo, tutti protagonisti di grandi eventi, concerti, opere, spettacoli, nuove produzioni, percorsi inediti che hanno convinto e coinvolto il pubblico. E, attendendo la chiusura, già si anticipa un bilancio a cinque stelle, giusto riconoscimento di un Festival che qualifica l’offerta e promuove il territorio nei migliori ambienti.

Dopo gli appuntamenti ‘Factor’, la sezione dei concerti degli allievi a conclusione dei corsi di alto perfezionamento, a Palazzo Chigi, Saracini lunedì 29 agosto alle 21,15, viola e musica da camera, martedì 30 agosto, alle 18, violoncello, la settimana entra nel clou mercoledì 31 agosto. Alle 18,30, si inizia con Lounge, la serie di attività di promozione degli eventi musicali al pubblico: a Palazzo Chigi Saracini, ‘Dal silenzio’, con Antonio Prete; conduce Stefano Jacoviello. Alle 21,15, nella Chiesa di Sant’Agostino, ‘Nel gusto italiano’: un evento ‘Legends’, in cui i grandi interpreti internazionali realizzano collaborazioni con programmi in esclusiva per Chigiana Festival. ‘From Silence’ ha rafforzato la collaborazione tra l’Accademia Chigiana e l’Università Mozarteum di Salisburgo con tre nuovi corsi dedicati alla musica barocca, che si aggiungono ai cinque già attivati nel 2021. È nata una nuova orchestra barocca in residence, con cui dialogano i più grandi interpreti di oggi del repertorio barocco: Andreas Scholl controtenore, Florian Birsak clavicembalo, Dorothee Oberlinger flauto dolce, Marcello Gatti flauto traversiere, Alfredo Bernardini oboe barocco, Vittorio Ghielmi viola da gamba, Hiro Kurosaki violino barocco, Marco Testori violoncello barocco. Saranno protagonisti del concerto ‘Nel gusto italiano’: il repertorio rimanda allo stile dell’Europa nel secolo dei lumi con musiche di Johann Christian Bach, Karl Friedrich Abel, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Telemann, Antonio Caldara, Johann Adolf Hasse; in collaborazione con Universität Mozarteum Salzburg.

Settembre al Chigiana International Festival & Summer Academy inizia all’insegna del cinema con la proiezione, alle 21,15 a Palazzo Chigi Saracini, del film ‘Quartetto italiano. Una lezione di stile’: un documentario scritto e diretto da Nino Criscenti; con Paolo Borciani, Elisa Pegreffi, Piero Farulli, Franco Rossi; interventi di Guido Alberto Borciani, Duilio Courir, Gian Paolo Minardi, Maurizio Pollini, Roman Vlad.Musiche di Beethoven, Haydn, Mozart, Schubert e Šostakovič; produzione Land Comunicazioni e Istituto Luce.

E si arriva al concerto conclusivo di Chigiana Festival quando venerdì 2 settembre, alle 21,15, nella Chiesa di Sant’Agostino, BaroqueLab per la

prima volta mette in scena un titolo d’opera: ‘La

Senna festeggiante’, serenata per tre voci e strumenti, libretto di Domenico Lalli, musica di Antonio Vivaldi. La prima esecuzione in epoca moderna avvenne proprio all’Accademia Chigiana, nel 1949. L’opera, eseguita in forma di concerto, è rappresentata a Salisburgo e a Siena. Sul palco, la Chigiana-Mozarteum Baroque Orchestra: con la direzione di Alfredo Bernardini, Hiro Kurosaki violino, Marco Testori violoncello, Arianna Radaelli clavicembalo; in collaborazione con Universität Mozarteum Salzburg.

Chigiana International Festival avrà un epilogo sabato 3 settembre, alle 21,15, nella Chiesa di Sant’Agostino con il concerto conclusivo del Chigiana-Mozarteum Baroque Program; docenti

Scholl canto barocco, Birsak clavicembalo e basso continuo, Oberlinger flauto dolce, Gatti flauto traversiere, Bernardini oboe barocco, Ghielmi viola da gamba e consort di viole, Kurosaki violino barocco, Testori violoncello barocco (www.chigiana.org).