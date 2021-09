FIRENZE – Un lungo tour estivo su e giù per lo Stivale nel segno del tutto esaurito, a cui Antonello Venditti aggiunge un serata speciale, dedicata ai tantissimi fan fiorentini e toscani, sabato 2 ottobre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale (ore 21), nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze e nel cuore del più grande parco della città (a poche centinaia di metri dal centro storico), su un palco dove nei mesi scorsi sono passati altri grandi nomi della musica italiana.

Il concerto

Venditti poterà con sé l’Unplugged Special 2021, spettacolo in cui ripercorre, in chiave acustica, le pietre miliari della sua straordinaria carriera, brani come “Sotto il segno dei pesci”, “Bomba o non bomba” e “Ci vorrebbe un amico” che hanno emozionato intere generazioni, mettendo in musica sentimenti e amore, tematiche sociali e culturali.

Al fianco del cantautore romano troveremo la rodata band composta da Alessandro Canini alla batteria, Danilo Cherni alle tastiere, Angelo Abate al pianoforte e Amedeo Bianchi al sax.