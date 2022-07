VOLTERRA – Crv, la banca di Volterra (Pisa), è stata condannata in secondo grado dal tribunale di Firenze per “comportamento antisindacale” nei confronti di un iscritto Fabi, difeso dall’avvocato Paolo Berti.

Il lavoratore, già nel 2012, si era rivolto al sindacato per “denunciare la condotta scorretta da parte dell’azienda – fa sapere il sindacato – espressa fin dall’iscrizione del lavoratore alla Fabi. Laureato in scienze politiche e assunto con contratto a tempo indeterminato, era stato assegnato all’ufficio del personale, con incarichi di responsabilità da effettuarsi anche in autonomia. “Tutto era cambiato quando il lavoratore aveva deciso di iscriversi alla Fabi. Fin da subito la dirigenza aziendale aveva espresso contrarietà, minacciando riflessi negativi sulla carriera – prosegue la ricostruzione del sindacato – Da qui inizia il calvario. Il dipendente viene trasferito e assegnato a mansioni di front office, senza alcuna richiesta di nulla osta sindacale. Nonostante un primo riconoscimento della condotta antisindacale, l’azienda ha continuato a adottare comportamenti di umiliazione ed emarginazione nelle mansioni”.

In primo grado il Tribunale di Pisa aveva condannato la banca al pagamento dei danni per danno non patrimoniale, mentre aveva respinto la domanda relativa al risarcimento del danno biologico e la domanda verso l’Inail per malattia professionale. La sentenza è stata impugnata da entrambe le parti. L’avvocato Paolo Berti, per conto della Fabi e in difesa del dipendente, ha presentato appello sottolineando “come erroneamente non era stato riconosciuto il danno alla salute, che nella relazione tecnica era riportata come fatto di assoluta certezza; che il danno patrimoniale andava calcolato fin dal 2012, e non 2013, quando l’assistito aveva subito il primo trasferimento e quindi ricalcolato l’importo a titolo risarcitorio; che era stato erroneamente determinato il danno della condotta antisindacale, riconoscendo un importo inferiore rispetto a quello richiesto; che andava riconosciuto il danno alla salute con indennizzo Inail. Infine, che era stata omessa la pronuncia sulle spese sostenute”.

La Corte ha definitivamente chiuso la controversia con la sentenza che accerta la sussistenza di un demansionamento per il periodo 2012-2015, condannando la Cassa di Risparmio Volterra al risarcimento del danno non patrimoniale oltre agli accessori di legge. “Accertata la sussistenza di una condotta discriminatoria per motivi sindacali, Cr Volterra è stata condannata al pagamento di un importo a titolo di risarcimento danni, oltre accessori di legge; accertata la natura professionale della malattia diagnosticata al dipendente, Inail è stata condannata al pagamento in suo favore di un indennizzo adeguato, oltre gli interessi – prosegue Fabi – CrVolterra è stata condannata al risarcimento del danno biologico oltre accessori di legge; compensa le spese di giudizio in ragione di un terzo le spese del doppio giudizio e condannata al pagamento dei due terzi. Compensa, infine, le spese tra il lavoratore e l’Inail”. “La sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze mi lascia particolarmente soddisfatto, non solo per il risultato favorevole al lavoratore, quanto per la peculiarità della fattispecie esaminata – dichiara l’avvocato Paolo Berti – i giudici hanno infatti accertato come la banca abbia discriminato un proprio dipendente per motivi sindacali, condannandola al risarcimento del danno patito proprio in ragione del carattere discriminatorio. È una sentenza difficile, anche perché le circostanze esaminate dalla Corte sono avvenute nel ventunesimo secolo e in un contesto bancario, nel quale la Fabi si pone da sempre a tutela dei diritti dei propri iscritti. Tuttavia, la forza di questa pronuncia sta proprio nel coraggio che la stessa è in grado di infondere in tutti i sindacalisti, chiamati a farsi carico dei più deboli in un contesto lavorativo nel quale le banche, viceversa, vengono invitate ad avere maggior rispetto dei propri dipendenti e delle loro libere scelte sindacali”.