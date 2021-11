RADICOFANI – «Attualmente abbiamo circa 30 casi positivi su un totale di 1100 abitanti, a preoccuparmi è stato l’aumento degli ultimi 2 giorni in cui abbiamo registrato 12 nuove positività ma a breve confido che si possa vedere l’effetto dell’autoisolamento applicato dai cittadini su mio invito di 10 giorni fa».

A dirlo il sindaco di Radicofani (Siena) Francesco Fabbrizzi dopo aver disposto in maniera cautelativa la chiusura delle scuole per oggi e domani. «Sono solo 3 ad ora i casi positivi registrati tra i banchi, il restante sono legati a contatti all’interno di nuclei familiari» spiega Fabbrizzi che aggiunge: «alcune attività commerciali non sono chiuse ma in autonomia hanno limitato l’orario di apertura».

Effetti sul turismo

«A preoccuparmi casomai è l’effetto mediatico che ha già generato disdette in strutture ricettive e ristoranti del territorio» aggiunge il sindaco di Radicofani che loda l’atteggiamento responsabile di motli suoi concittadini che «in autonomia hanno diminuito i contatti e si sono chiusi in casa». Costante il rapporto tra il sindaco e Regione e Asl per tenere sotto controllo una situazione che a Radicofani non si era verificata nemmeno nei mesi più duri del Covid: «Picchi così elevati non li avevamo mai raggiunti» conclude il primo cittadino.