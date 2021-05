Calano i nuovi casi di positività al virus Sars-Cov 2. I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati 491 su 24.061 test di cui 12.374 tamponi molecolari e 11.687 test rapidi.

Il tasso dei nuovi positivi è 2,04% (6,2 sulle prime diagnosi). Lo ha comunicato il presidente della Regione Eugenio Giani sui social. I nuovi contagi segnano il terzo giorno consecutivo di calo secondo il report quotidiano della Regione. Giani ha reso anche noto che “tutti i 15.269 estremamente vulnerabili e 7.471 relativi caregiver per i quali è ammessa la vaccinazione” che si sono “registrati fino a ieri, stanno ricevendo un messaggio sms con il codice per prenotare il proprio appuntamento sul portale” della Regione dedicato alla vaccinazione. I vaccini totali attualmente somministrati in Toscana contro il Covid “sono 1.637.471”.