FIRENZE – Obiettivo immunità di gregge a fine settembre. La previsione è del governatore della Toscana Eugenio Giani.

Puntare a 40mila vaccinazioni al giorno

«Noi in questo momento siamo a 30 mila vaccinazioni il giorno e l’obiettivo è quello di arrivare a 35 mila e potenzialmente anche a delle punte di 40 mila. Quando noi vedremo il virus che potenzialmente si propone in condizioni geo-climatiche favorevoli, cioè il mese di ottobre, noi dobbiamo avere l’immunità di gregge – ha aggiunto -. Questo significa che per il 30 di settembre su 3,6 milioni di toscani, almeno 2,7 milioni devono essere immunizzati. Per farlo – ha concluso Giani – raddoppiamo i vaccini, prima e seconda dose, a parte J&J. Noi dobbiamo arrivare a cinque milioni di vaccinazioni. Oggi siamo a un milione e 650 mila vaccinazioni fatte e quindi, per raggiungere quell’obbiettivo, la media deve essere di 30 mila al giorno e considerando che ci sarà agosto in cui la vaccinazione cala, noi ci proponiamo di arrivare in mesi come questo a 35 mila al giorno, possibilmente anche qualcosa di più al giorno».