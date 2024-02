FIRENZE – I Vigili del fuoco stanno operando sul cantiere sito in Firenze in Via Mariti a seguito di un importante crollo dei piloni principali. Al momento le squadre composte da personale ordinario e Usar light hanno estratto vive due persone sono in corso le ricerche di altre persone.

Crolla un’impalcatura in un cantiere di un supermercato a Firenze. Otto operai coinvolti (agenziaimpress.it)