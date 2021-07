FIRENZE – Un sostegno per la realizzazione del ‘Villaggio Montedomini’ dove dare agli anziani occasioni di vita autonoma e di confronto con le giovani generazioni.

E’ questo l’obiettivo di ‘Cuore di Firenze’, l’iniziativa che torna a invitare i fiorentini alla cena di beneficienza che si svolgerà per la seconda volta in piazza Duomo: l’appuntamento è per il 10 settembre, alle ore 20. L’evento, alla sua quarta edizione e presentato da Stefano Baragli, è realizzato grazie alla collaborazione tra Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Montedomini, Fondazione Santa Maria Nuova Onlus e Istituto degli Innocenti. Quest’anno l’obiettivo è quello di contribuire al recupero del Villaggio Montedomini all’interno del quale ci saranno piccoli appartamenti per anziani dove saranno proposti progetti di vita indipendente, coesione ed integrazione sociale. «Il Villaggio Montedomini dovrà essere un ambiente confortevole, accessibile e sicuro» ha detto il presidente di Montedomini Luigi Pacconi