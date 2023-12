SIENA – No e ancora no. Ogni volta che possibili opzioni vengono interpellate su un interesse nei confronti di Mps la risposta è sempre la stessa.

Lo testimonia ancora una volta Giuseppe Castagna, ad di Banco Bpm. “Non ci sono possibilità”, in merito alla possibilità di fusione. Banco Bpm non è interessata a “una complicata transazione che non ci consente di accelerare nei molti aspetti del piano. Quando hai tali tailwind in tuo favore è meglio non considerare transazioni che distrarrebbero le persone dai target che abbiamo”.