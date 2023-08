PONTE A TRESSA – Cassia al momento bloccata in entrambe le direzioni all’altezza di Ponte a Tressa nel comune di Monteroni d’Arbia (Siena).

Una persona, per cause in corso di accertamento, ha iniziato a gettare dalla finestra di casa al piano rialzato vasi, cibo e addirittura una lavatrice riversando sulla strada qualsiasi tipo di oggetto e rendendo impraticabile la circolazione.

Ripercussioni anche sulla tangenziale di Monteroni d’Arbia. Sul posto la polizia municipale