SIENA – Quindici concerti e un evento speciale Chigiana Film Scoring Intensive Program; artisti internazionali: questo ed altro alla IV edizione ‘Primavera Chigiana’ dedicata alle star della musica da camera e ai giovani interpreti emergenti.

Il Festival, dell’Accademia Musicale Chigiana con Chigiana Global Academy Programs (C-GAP), a cui si è aggiunto Film Scoring Intensive Program, a cura del professor Antonio Artese, torna a Palazzo Chigi Saracini, dal 21 maggio al 26 giugno; inizio concerti ore 19,30. Oltre un mese di grande musica che unisce la stagione Micat in Vertice a Chigiana International Festival & Summer Academy. Con gli ospiti gli allievi chigiani dei corsi di canto, composizione e pianoforte dei C-GAP e Film Scoring Intensive Program.

Il sipario si alza il 21 maggio, partner il Conservatorio ‘R. Franci’, con il trio di trombe, Andrea Dell’Ira, Simone Traficante e Pasquale Casavola, e Cesare Mancini organo. Venerdì 24 maggio,il giovane pianista Davide Cava e, 28 maggio, concerto lirico del soprano Maria Luigia Borsi, il baritono Chris Turner e il basso Leon Turner; Antonio Artese al pianoforte. II 29 maggio, la formazione armena Avetis Quartet si esibirà con la pianista Maya Oganyan, allieva di Lilya Zilberstein ai corsi estivi di alto perfezionamento Chigiana. 31 maggio, il Quantum Clarinet Trio, nato all’Università Mozarteum di Salisburgo.

Evento speciale, sabato 1 giugno, ore 18, a Firenze, Cinema La Compagnia, saranno presentate le composizioni degli allievi di Chigiana Film Scoring Intensive Program, il progetto di corsi per composizione e produzione di musica per film della Chigiana per il Dipartimento ‘Suono e Immagine’, partner Toscana Film Commission, Dipartimento di Fondazione Sistema Toscana; partecipa l’ORT-Orchestra della Toscana. Il programma della Chigiana è realizzato da un team di docenti internazionali del settore cinematografico. Saranno rivelate le nuove colonne sonore per sequenze di celebri film composte dagli allievi del Film Scoring Intensive Program, eseguite dall’ORT, registrate al Teatro Verdi di Firenze. Saranno premiati i vincitori della I edizione; sarà proiettata la colonna sonora di Davide Sambrotta, vincitore I edizione.

Martedi 4 e giovedì 6 giugno, ‘Primavera Chigiana’ presenta i concerti degli allievi di canto. Il 12 giugno, i due soprano, la statunitense Camille King e l’italiana Maria Luigia Borsi, saranno accompagnati al pianoforte da Carol Leone e Antonio Artese. 14 giugno, il Trio, il soprano Elena Perroni, il pianista Stefano Greco e il violoncellista Danilo Squitieri. 18 giugno, recital pianistico di Inna Faliks. Il 20 giugno, concerto del corso di canto. Il 22 giugno, il pianista Boris Berman. Il 25 giugno, concerto del corso di pianoforte.

Mercoledì 26 giugno, ore 19, Chiesa di Sant’Agostino, ‘Primavera Chigiana’ chiuderà con il concerto sinfonico dedicato alle composizioni degli allievi di composizione di Richard Danielpour, vincitore due Grammy-Award. La Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, diretta da Tonino Battista, eseguirà in esclusiva undici nuove creazioni in prima mondiale, composte dagli allievi