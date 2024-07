SIENA – X Chigiana International Festival & Music Academy ‘Tracce’ regala ancora, partner il Comune di Siena, la grande musica in Piazza del Campo.

Il Concerto per l’Italia, quarta edizione, la notte del 19 luglio, grande appuntamento dell’estate musicale internazionale, vedrà l’eccezionale partecipazione della Filarmonica della Scala, diretta dal M° Myung-Whun Chung. Già allievo dell’Accademia Chigiana del corso di direzione d’orchestra di Franco Ferrara nel 1976 e poi maestro nel 1995 e 1996, torna alla Chigiana a distanza di 18 anni dal suo ultimo concerto a Siena.

Piazza del Campo sarà di nuovo scenario della grande musica di Chigiana International Festival domenica 21 luglio, con M° Beatrice Venezi, ex-allieva chigiana, alla direzione della Filarmonica Arturo Toscanini.

«Siamo orgogliosi di accogliere a Siena, dopo molti anni di assenza, la Filarmonica della Scala – dichiara il presidente dell’Accademia Chigiana Carlo Rossi –, una delle orchestre più famose e prestigiose del mondo. Con la formazione scaligera, siamo lieti di ritrovare una delle più grandi personalità della musica di oggi, il direttore M° Myung-Whun Chung. Siamo riconoscenti al Comune di Siena, che ci consente di presentare questa prestigiosa manifestazione».

«La nuova stagione concertistica – spiega il sindaco di Siena Nicoletta Fabio – vede protagonista la nostra città con spettacoli dal vivo unici. Piazza del Campo ancora diventa palcoscenico a cielo aperto nel nome della grande musica. Si rinnova la stretta collaborazione tra Comune di Siena e Accademia Chigiana che insieme, come nelle precedenti edizioni del Festival, offrono alla città un ricco programma».

I concerti in piazza del Campo arricchiscono l’eccezionale programma dell’estate Chigiana. «La 10ª edizione – dichiara il direttore artistico dell’Accademia Chigiana Nicola Sani – accresce il suo standing internazionale come uno dei migliori tra festival estivi di creazione. Proietta Siena e il suo territorio nel più vasto scenario culturale. La presenza della Filarmonica della Scala diretta dal M° Myung-Whun Chung, M° Beatrice Venezi, ex-allieva chigiana, alla direzione della Filarmonica Arturo Toscanini, in linea con l’elevato livello del Festival, dimostrano l’impegno della Chigiana, partner il Comune di Siena, di investire con grandi eventi nel territorio».

«Prosegue – commenta il direttore amministrativo dell’Accademia Chigiana Angelo Armiento –la nostra azione per favorire la massima accessibilità ai tanti concerti di Chigiana International Festival & Summer Academy, a beneficio degli appassionati della grande musica, con una particolare attenzione alle giovani generazioni».

Il M° Chung dirigerà la formazione scaligera in un programma che accosta due capolavori di Ludwig van Beethoven: l’Ouverture Leonore n. 3 e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 65. Un evento divenuto un grande appuntamento mediatico, trasmesso da RAI-Cultura su RAI5 e in diretta radiofonica su RAI Radio3.

La musica sinfonica torna protagonista il 21 luglio per il secondo grande concerto in piazza del Campo, con il M° Beatrice Venezi e la Filarmonica Arturo Toscanini. In programma l’Intermezzo sinfonico dall’opera Manon Lescaut di Giacomo Puccini, la Sinfonia del mare di Gian Francesco Malipiero e Sheherazade, la maestosa suite sinfonica di Nikolaj Rimskij-Korsakov da Le Mille e una notte.