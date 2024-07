PISTOIA – Una raccolta firme contro la realizzazione della funivia Doganaccia-Scaffaiolo. “Chiediamo con urgenza di fermare il progetto della funivia che cancellerebbe per sempre le caratteristiche uniche di questo territorio”, hanno dichiarato i 155 firmatari.

Tra i contrari, l’alpinista Reinhold Messner, Salvatore Settis, emerito alla Normale di Pisa, e Carlo Sisi, presidente Accademia Belle Arti di Firenze, Franca Falletti, già direttrice Galleria Accademia di Firenze, poi un elenco di storici dell’arte, docenti universitari, fotografi, urbanisti e geologi.

L’appello è “per la tutela di un paesaggio raccontato da Boccaccio, Giusti e Fucini; dipinto dai Macchiaioli; studiato da Giacomo Cassini e Lazzaro Spallanzani; immortalato da Pupi Avati; ammirato da Tiziano Terzani; classificato come ‘Area Natura 2000’ e come ‘zona speciale di conservazione’; oggi ancora più tutelato dopo la riforma in senso ambientalista della Costituzione”.