SIENA – Un concerto straordinario apre il 10° Chigiana International Festival & Summer Academy, venerdì 5 luglio, ore 21,15, al Teatro dei Rinnovati.

Il violinista Ilya Gringolts, tra i massimi interpreti del nostro tempo, interpreta con l’Orchestra della Toscana, diretta da Marco Angius, Anahit, poema lirico dedicato a Venere per violino e 18 strumenti. Un capolavoro del 1965 di Giacinto Scelsi, compositore visionario del XX secolo. Sul palco anche Chigiana Percussioni Ensemble: Francesco Conforti e Antonio Caggiano.

Gringolts, docente di violino a Chigiana Summer Academy, sarà impegnato anche nel Concerto per violino e orchestra, brano memorabile di György Ligeti. Il programma si chiuderà con il Concerto per orchestra di Béla Bartók, fra le partiture più celebri della musica del Novecento, elaborazione R. Freisitzer.

‘Tracce’ è il titolo dell’edizione 2024 di Chigiana International Festival & Summer Academy che festeggia l’importante traguardo della 10ª edizione. Una decade significativa per la manifestazione che, con la direzione artistica di Nicola Sani, ha vissuto una crescita continua, riposizionando il Festival e l’Accademia Musicale Chigiana ai più alti livelli nazionale e internazionale, nel mondo dell’alta formazione e in quello del grande spettacolo dal vivo.

Il Festival 2024 propone un programma ampio, in cui il rapporto tra le ‘tracce’ sonore è declinato in una molteplicità di forme.

Dal 5 luglio al 2 settembre, a Siena e nelle più belle località delle terre senesi e della Toscana, si terranno oltre 100 eventi, 8 grandi concerti sinfonici, 2 spettacoli open air in Piazza del Campo.

Il 19 luglio, la Filarmonica della Scala, diretta da Myung-Whun Chung, sarà protagonista del ‘Concerto per l’Italia’: il programma accosta due capolavori di Ludwig van Beethoven: l’Ouverture Leonore n. 3 e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 65. Un grande appuntamento mediatico, già trasmesso da RAI-Cultura su RAI5 e in diretta radiofonica su RAI Radio3. L’eccezionale evento è possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Siena.

La musica sinfonica torna protagonista il 21 luglio per il secondo grande concerto in Piazza del Campo, coproduzione Comune di Siena. Il M° Beatrice Venezi, ex-allieva chigiana, dirigerà la Filarmonica Arturo Toscanini.

Ed ancora, Chigiana International Festival 2024 vuol dire, fra l’altro, 5 spettacoli d’opera, con 8 prime esecuzioni, oltre 800 interpreti musicali, 31 corsi di alto perfezionamento, 7 laboratori di produzione, 8 formazioni in residenza. Focus contemporaneo dedicato al compositore ungherese György Ligeti (1923-2006).