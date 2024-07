LARDERELLO – Larderello si prepara a celebrare i primi 120 anni di utilizzo di energia geotermica.

Era, infatti, il 4 luglio 1904 quando Piero Ginori Conti accese le prime lampadine grazie al vapore contenuto nel cuore della terra. Da allora sono passati tanti anni di ricerca e innovazione e l’area a cavallo tra le provincie di Siena, Grosseto e Pisa è diventata una sorta di “capitale della geotermia”. Quella del principe Ginori Conti, dunque, fu un’intuizione che avrebbe avuto un grande successo, dando il via al primo esempio concreto di utilizzo dell’energia geotermica, fino ad allora destinata agli usi chimici, per produrre elettricità attraverso dinamo. La forza della natura “intessuta” di magma e vapore, ha quindi aperto nuovi orizzonti di energia e di sostenibilità, di rinnovabilità e di innovazione in Italia e nel mondo, ma Larderello e la Toscana sono sempre rimasti il punto di riferimento del “sapere geotermico”. E quell’area è deventata anche una fonte di curiosità per i tanti che si trovano a percorrere le strade che collegano Volterra a San Gimignano e che d’improvviso in lontananza si trovano a vedere colonne di vapor acqueo salire dalle colline boscose.

Per celebrare l’importante appuntamento Enel Green Power che gestisce gli impianti di Larderello, insieme alle istituzioni regionali e locali, ha organizzato un evento che celebra l’importante anniversario.

Il programma di giovedì 4 luglio:

Ore 16.00 apertura sala museo della Geotermia, Larderello, Piazza Leopolda, 1

Ore 16.30 visita della mostra fotografica “Le terre del Vapore” di Fabio Sartori, una fotografia in dialogo con il “Cuore caldo di Toscana” allestita nella sala Plastici.

Ore 17.00 – 18.00 alzabandiera con inno suonato dalla “Banda dello stabilimento”, coadiuvata dalla “Banda di Pomarance Filarmonica Puccini” e saluto dei rappresentanti istituzionali

Ore 18.00 apertura e visita della chiesa Gentilizia

Ore 18.00 – 18.30 Esibizione della “Corale di Valle”, all’interno o all’esterno della chiesa Gentilizia dello stabilimento

Ore 18.30 – 19.00 Esibizione della “Banda dello stabilimento”, coadiuvata dalla “banda di Pomarance Filarmonica Puccini” davanti alla Chiesa dello Stabilimento.

A Larderello e in Toscana Enel Green Power gestisce il più antico e al contempo innovativo complesso geotermico del pianeta, con 34 centrali geotermoelettriche per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra le province di Pisa, Siena e Grosseto. Oltre a soddisfare il 33% del fabbisogno elettrico regionale e a rappresentare più del 70% della produzione toscana da fonte rinnovabile, la risorsa geotermica fornisce calore utile a riscaldare circa 13mila utenti, 26 ettari di serre e aziende agricole ed artigianali, alimentando anche un’importante filiera del turismo sostenibile con 60mila visite annue tra i poli museali, gli impianti, i percorsi di trekking tra le manifestazioni naturali dei territori geotermici.