FIRENZE – Un nuovo servizio di mobilità integrata rivoluziona gli spostamenti tra due poli strategici della Toscana.

Da giovedì 1° maggio 2025, Bus4Fly collegherà Firenze (piazzale Montelungo) e l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa (piazzale D’Ascanio) con sei corse giornaliere, in un’ottica di sostenibilità e accessibilità.

Il servizio

Nato dalla collaborazione tra Tiemme, Busitalia Rail Service e Florentia Bus, il progetto sperimentale prevede tre corse mattutine e pomeridiane da Firenze (7:00, 10:30, 14:00) e tre ripartenze da Pisa (9:00, 12:30, 16:00), con un tempo di percorrenza di 70 minuti. Gli autobus, dotati di Wi-Fi gratuito e climatizzazione, consentono il trasporto di un bagaglio grande (fino a 30 kg) e uno piccolo (fino a 10 kg) a passeggero. Dal mese di giugno, il servizio verrà potenziato in base alla domanda.

Mobilità green e accessibilità

Bus4Fly si inserisce in una visione integrata del trasporto pubblico, mirando a ridurre il traffico privato e migliorare i collegamenti tra hub strategici. «Pisa e Firenze accolgono milioni di visitatori l’anno: offrire un’opzione efficiente è un valore aggiunto per turisti, pendolari e studenti», sottolineano i promotori.

Come acquistare i biglietti

I titoli di viaggio, a partire da 3,99 €, sono disponibili online su www.bus4fly.com, a bordo (pagamento cashless), presso la rivendita Sightseeing Experience nella stazione di Santa Maria Novella a Firenze e nel terminal aeroportuale di Pisa.: Il servizio potrebbe subire adeguamenti in base alle esigenze operative, come avvenuto per modifiche analoghe nei trasporti toscani nel 2025.

