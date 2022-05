PISA – Negli Stati Uniti a scuola di difesa ambientale. L’esperienza che potrà fare Elena Del Pup, ex allieva di Scienze Agrarie e Biotecnologie Vegetali della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che è stata selezionata nella classe 2022 della Clinton Global Initiative University.

Il percorso durerà 12 mesi ed è mirato a fare opera di sensibilizzazione contro il cambiamento climatico e per contribuire alla costruzione di una società più equa e inclusiva. La selezione, che ha visto la partecipazione di migliaia di candidati da tutto il mondo, è avvenuta attraverso la presentazione di un progetto. Quello di Elena Del Pup è intitolato “The Good Scientists” e ha la capacità di connettere le discipline scientifiche riunite sotto l’acronimo Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) per metterle in contatto con il Terzo Settore. “Manca un dialogo tra scienza e società che risulti efficace – ha affermato la studentessa -. Questo significa che ci sono conoscenze scientifiche, attinenti alle discipline Stem, che non riescono ad essere ‘trasferite’ alla società civile per perseguire obiettivi di interesse pubblico e per essere all’altezza delle sfide ambientali, climatiche e sociali. Grazie al mio ‘Commitment To Action’ selezionato adesso potrò lavorare alla creazione di un canale di comunicazione trasparente e affidabile tra scienza ed enti del ‘terzo settore’, per rendere equo l’accesso alle conoscenze scientifiche in tutti i campi”.

Del Pup, prima di intraprendere il viaggio negli Stati Uniti, sarà impegnata nei corsi di orientamento sulle discipline Stem, promossi per l’estate 2022 dal Sant’Anna e riservati a 50 studentesse di alto merito provenienti da famiglie con genitori non laureati, favorendo così un’operazione di mobilità sociale.

“Sarò lieta di ascoltare la sua testimonianza. Il talento e il merito della nostra ex allieva potranno infatti ispirare tante altre ragazze – ha evidenziato la rettrice Sabina Nuti – ad avvicinarsi al mondo universitario e, in questo loro percorso, a scegliere discipline scientifiche”.