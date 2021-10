di Marco Buselli

VOLTERRA – Nuove opportunità di lavoro per i giovani, come quelle che possono emergere dallo sviluppo del cicloturismo, vedono l’interesse attivo da parte della Scuola Internazionale di Alta Formazione di Volterra.

Partirà infatti il 22 ottobre una tre giorni per formare figure di Guide Cicloturistiche MTB. Il corso prevede posti limitati. Il Siaf, soprattutto con la nuova gestione, che vede presidente Davide Arcieri, è molto sensibile e attento alla possibilità di creare figure, con particolare riferimento ai giovani, che possano avere reali opportunità di lavoro sul territorio, cercando di mettere in dialogo domanda e offerta anche in settori emergenti e non tradizionali. Nella fattispecie il corso, che rilascerà un Diploma Nazionale CSEN, riconosciuto dal Coni, nonché il Tesserino Tecnico e l’iscrizione all’Albo Nazionale, permette di coniugare sport e turismo, all’insegna di una fruizione intelligente e consapevole del territorio e delle sue bellezze. Le materie trattate saranno: tecniche di guida e accompagnamento, orientamento e cartografia, primo soccorso, organizzazione di un’escursione. Per quanto riguarda le normative Covid, verranno seguite le linee guida CSEN.