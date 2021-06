SIENA – Dalla Toscana alla consacrazione negli Stati Uniti. Jacopo Gallelli è il primo vincitore italiano e europeo del Federal Ammunition Stop 5 sul fiume Potomac.

39 anni, originario di Chiusi (Siena) Gallelli ha vinto 100mila dollari in un torneo professionistico di ‘bass fishing’, pesca sportiva con il solo uso di esche artificiali alla ricerca del persico trota. Una consacrazione ma non un traguardo perché come ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Gallelli punta ancora più in alto, ai 300mila dollari del Championship del Tackle Warehouse Pro Circuit dove accedono i primi 45 in classifica. Grazie alla vittoria in bass fishing Gallelli si trova ora al 64esimo posto.

Il sogno comincia a 4 anni

Uno sport ma non solo. La passione per la pesca, racconta Gallelli, è iniziata quando «avevo 4 anni. Ero insieme ai miei fratelli sul lago di Chiusi, dove sono nato. Un giorno mi legarono un pezzetto di filo al dito, buttai l’amo e catturai un persico sole. Da quella volta dissi che da grande avrei voluto fare il pescatore».

La solidità mentale come arma in più

Passione ma anche tanta tenacia. Per raggiungere la consacrazione Gallelli ha dovuto lasciare gli affetti in Italia e non farsi abbattere davanti alle sconfitte, grazie alla sua «solidità mentale». Prima di questa vittoria, infatti, «l’ultima gara l’avevo completamente sbagliata, ero arrivato 150esimo su 160. Invece di mollare ho trovato la forza per reagire lavorando a testa bassa» grazie a un duro lavoro: «Pesco 6 giorni a settimana per non meno di 10 ore al giorno».