PALAZZUOLO SUL SENIO – Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Nicola Tanturli, il bambino di 21 mesi di cui, dalla giornata di ieri, si sono perse le tracce, dopo essere scomparso dalla sua abitazione in Alto Mugello.

Per il momento le operazioni non hanno dato alcun esito dopo una notte di perlustrazioni nel territorio di Palazzuolo sul Senio (Firenze). Già da stamani sono in previsione nuove operazioni, coi cani molecolari, coi cani da soccorso e coi volontari. Il territorio è impervio e la vegetazione è molto fitta. Le squadre dei soccorritori si sono già date più cambi. Ci sono pure difficoltà di comunicazione perché la copertura della rete mobile in questa parte dell’Appennino è incompleta e ha molti vuoti lontano dagli abitati. I droni sorvoleranno ancora le aree scoperte, fuori dai boschi, per rilevare eventuali segni del passaggio del bambino.

Scompare nella notte un bimbo di 21 mesi, ore di angoscia a Palazzuolo