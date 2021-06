PALAZZUOLO SUL SENIO – E’ stato ritrovato vivo, a circa tre chilometri da casa, Nicola Tanturli, il bambino di 21 mesi scomparso la notte scorsa da casa.

Da quanto ha spiegato la Prefettura il bimbo sembrerebbe in buone condizioni di salute. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un giornalista ad avvistarlo. Mentre stava raggiungendo la casa avrebbe sentito alcuni lamenti e rumori in una scarpata.

Notte di ricerche in Mugello, nessuna traccia del bimbo scomparso da casa

E’ stato un giornalista Rai de La Vita in Diretta a far ritrovare il piccolo. Il bambino era finito in una scarpata profonda cinquanta metri. E’ stato recuperato da un carabiniere che si è calato ed è stato portato in ospedale per i controlli.

Prima di essere stato trasferito in ospedale per gli opportuni controlli medici, il piccolo Nicola ha visto i suoi genitori. Il trasferimento dovrebbe avvenire in elisoccorso ma, i soccorritori, hanno fatto sapere che le sue condizioni sarebbero comunque buone.

“Mi aspettavo di trovarlo – ha detto il Sindaco di Palazzuolo sul Senio Gian Piero Philip Moschetti che fin dai primi momenti ha seguito tutte le operazioni di ricerca – è il colpo di fortuna che capita a chi si sforza. La zona era satura di soccorritori e avevamo attivato un sistema efficiente”.