FIRENZE – Ore di angoscia in località Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), tra i boschi del Mugello dove da questa notte si sono perse le tracce di un bambino di 21 mesi.

Il bimbo, secondo quanto si apprende nella zona, sarebbe figlio di una coppia italiana che da qualche tempo è andata ad abitare in un piccolo borgo, Campanara. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i genitori lo avrebebro messo a letto e, nel corso della nottata, non lo avrebbero più ritrovato. Al momento l’ipotesi più probabile è che il bambino si sia allontanato volontariamente dal casolare dove abita, che si trova in una zona isolata e impervia raggiungibile solo attraverso una strada sterrata.

I sommozzatori dei Vigili del fuoco stanno effettuando ricerche anche in un laghetto vicino. Alle ricerche partecipano forze dell’ordine, organizzazioni di volontariato e anche i paesani.