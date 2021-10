SCANSANO – Scomparso da ieri nel Grossetano, un uomo di 70 anni è stato trovato morto la notte scorsa nel laghetto agli Scopaioli nel territorio di Scansano.

A trovarlo i sommozzatori dei vigili del fuoco che proprio nello stesso lago avevano avviato le ricerche. Da quanto ricostruito l’uomo, un ex imprenditore edile originario di Vernio (Prato), era andato a caccia in Maremma, dove possiede un podere. A dar l’allarme altri cacciatori che hanno visto il suo cane fermo sulla riva del laghetto, che guardava verso l’acqua, mentre cartuccera e fucile sarebbero stati torvati appoggiati a un albero. L’ipotesi avanzata è che l’anziano possa aver sparato a un fagiano che è finito poi nel lago: il settantenne potrebbe essere entrato in acqua per recuperare il volatile e non si esclude che possa essere affogato.