FIRENZE – Una “passeggiata speciale” in taxi con “ragazzi speciali”, diversamente abili, nei luoghi più significativi di Firenze. A organizzarla, l’associazione ‘Tutti taxi x amore odv’, insieme alle cooperative Socota Radio Taxi Firenze 4242, Cotafi Firenze 4390, la Sms Tassisti Fiorentini, in collaborazione con la Parrocchia del Corpus Domini e il patrocinio del Comune di Firenze.

L’iniziativa, in programma sabato 23 ottobre, prevede una ‘passeggiata’ per Firenze dei ragazzi, a bordo delle auto bianche. Il programma di massima prevede alle 9:30 la partenza da piazza Santa Croce, per andare poi in piazza della Signoria e a Palazzo Vecchio, con incontro con l’assessore Gianassi; quindi, visita al Museo dell’Opera del Duomo, poi piazzale Michelangelo con vista panoramica della città, e infine pranzo nella Parrocchia del Corpus Domini in via Reims.

«Siamo sempre in prima linea quando si tratta di impegnarci nel sociale – commentano Silvia Veroni di Socota e Priscilla Castellucci di Cotafi -. In quanto cooperative di natura mutualistica, Socota e Cotafi hanno ritenuto da sempre come loro preciso dovere quello di aiutare le persone in difficoltà e prestare particolare attenzione a certe situazioni, cercando di essere utili al nostro prossimo. Aderiamo con passione e convinzione a questa iniziativa, perché crediamo sia indispensabile essere in prima fila nel veicolare valori e contenuti, e sposare in pieno una precisa visione solidaristica del mondo».

L’associazione ‘Tutti taxi per amore odv’ nasce nel 2015 dalla volontà di cinque tassisti romani. Un gruppo nato all’interno della categoria professionale dei tassisti, categoria che ha sempre dimostrato di saper offrire una mano tesa e una attenzione particolare alle problematiche sociali. ‘Tutti taxi per amore odv’ organizza eventi solidali inseriti nel contesto sociale anche in collaborazione con altre Associazioni nel volontariato. Dal 2017 nella grande casa dell’Associazione si sono uniti i tassisti di Firenze e di numerose altre città italiane.