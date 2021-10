SIENA – La difesa di Silvio Berlusconi ha anticipato al Tribunale di Siena un’istanza di ricusazione del nuovo collegio davanti al quale oggi è ripreso il processo Ruby ter che vede il Cavaliere imputato per corruzione in atti giudiziari insieme al pianista di Arcore Danilo Mariani.

Leggi Ruby Ter, colpo di scena al processo a Siena. Il nuovo Collegio respinge le richieste della difesa di Berlusconi e si prepara alla sentenza

E’ quanto si apprende in merito al processo in corso stamani. L’anticipazione è stata fatta al collegio che la difesa vuole ricusare. I legali di Berlusconi hanno tre giorni di tempo per presentare formale istanza di ricusazione, con le relative motivazioni, alla corte di appello di Firenze a cui spetta pronunciarsi in merito.