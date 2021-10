SIENA – Colpo di scena a Siena dove è in corso una nuova udienza del processo Ruby Ter che vede imputato Silvio Berlusconi.

Il Tribunale ha respinto la richiesta della difesa del Cav di ascoltare tre nuovi testimoni per il processo che vede Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari insieme al pianista di Arcore Danilo Mariani. Lo stesso Tribunale ha quindi dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale invitando le parti alle conclusioni dopo le quali il tribunale si ritirerà in camera di consiglio per emettere la sentenza. Non chiari i tempi di quanDo si ritirerà, se già oggi oppure no. La difesa aveva chiesto l’audizione del ragioniere contabile di Berlusconi Giuseppe Spinelli, del musicista Mariano Apicella e della moglie di Mariani, Simonetta Losi

L’annuncio di ricusazione dei legali di Berlusconi non ferma il processo a Siena. Dopo oltre un’ora di Camera di consiglio il nuovo collegio presieduto da Simone Spina non ha ritenuto «che la mera esistenza di una dichiarazione di ricusazione possa comportare l’incapacità del giudice di procedere oltre nella discussione». In aula avviate le arringhe difensive dei legali di Berlusconi e del pianista Mariani. Per entrambi il Pm ha chiesto questa mattina una condanna di 4 anni. Quella odierna è la prima udienza del nuovo collegio dei giudici, cambiato dopo che il precedente lo scorso 13 maggio aveva già giudicato Mariani per l’accusa di falsa testimonianza, condannandolo a 2 anni con la sospensione condizionale. Il processo col precedente collegio era già arrivato alle battute finali nel 2020: allora la richiesta del Pm era stata di 4 anni e 2 mesi di reclusione per Berlusconi e di 4 anni e mezzo per Mariani.