GROSSETO – Quattro anni a Giorgio Benassi e tre anni e sei mesi a Maurizio Graziano Favilli e, per entrambi cinque anni di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese oltre al pagamento delle spese processuali: sono queste le condanne pronunciate ieri dal Collegio del tribunale di Grosseto in primo grado per il fallimento della Mabro.

Lo riportano i quotidiani locali spiegando che i giudici hanno invece assolto Benassi, Favilli e Mauro per il fallimento di Abbigliamento Grosseto “perché il fatto non sussiste”.