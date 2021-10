SIENA – Alla ripresa oggi del processo Ruby ter a Siena che vede imputato Silvio Berlusconi, la difesa del leader di Fi ha chiesto che vengano sentiti tre nuovi testi.

La richiesta è stata fatta al nuovo collegio del tribunale, al suo ‘debutto’ oggi dopo che il presidente dello stesso è cambiato. A presiedere il collegio è ora Simone Spina.

Leggi Ruby ter, pianista di Arcore condannato a 2 anni. Rinvio per Berlusconi, giudice: «Patologie gli precluderanno in modo non breve di essere in aula»

Il Tribunale è in Camera di consiglio per decidere in merito alla richiesta. A Siena Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari insieme al pianista senese di Arcore Danilo Mariani. Quest’ultimo lo scorso 13 maggio è stato già condannato per falsa testimonianza a due anni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena dopo che il tribunale ha deciso di sdoppiare il processo, stralciando la posizione di Berlusconi e anche quella di Mariani per l’accusa di corruzione. Il leader di Fi, per la Procura, avrebbe pagato Mariani per indurlo a falsa testimonianza sulle serate ad Arcore. Il processo era arrivato già nel 2020 alle battute finali – con le richieste del Pm e le arrighe degli avvocati – ma la richiesta del Cavaliere di rendere spontanee dichiarazioni in aula e quelle della sua difesa di rinviare le udienze per legittimo impedimento a causa dello stato di salute di Berlusconi, hanno fatto slittare più volte le udienze.