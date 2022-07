FIRENZE – “Il Presidente del Tribunale di Girona ha inflitto la pena minima di 15 anni. Penso” che “dovrebbe “studiare la parola Giustizia. Giustificare una sentenza del genere con ‘per quanto possa sembrare duro ai parenti’ credo che veramente dovrebbe cambiare lavoro”.

“Ci troviamo di fronte persone che dovrebbero essere dalla nostra parte”, “invece sono al fianco degli assassini. Siete la vergogna di un mondo civile”.

Così il padre di Niccolò, Luigi Ciatti su Fb sulla pena inflitta in Spagna al ceceno Rassoul Bissoultanov per l’omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in una discoteca. Il tribunale di Girona ha condannato a 15 anni il ceceno Rassoul Bissoultanov, colpevole dell’assassinio di Niccolò Ciatti, 22enne di Scandicci ucciso durante una vacanza a Lloret de Mar nell’agosto del 2017. La sentenza è stata appena depositata in Spagna. Il giudice ha applicato il minimo della pena prevista, come richiesto dalla difesa del ceceno che era stato riconosciuto colpevole, dai giurati popolari, di omicidio volontario. Il pubblico ministero Victor Pillado aveva invece chiesto una condanna a 24 anni.