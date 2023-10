FIRENZE – Un’altra foto. Ancora la stazione Santa Maria Novella e i turisti in attesa. L’ennesimo affondo di Azione Ncc contro i tassisti.

“In questi giorni tutti parlano del decreto Asset del governo, che dal nostro punto di vista non risolve niente – sottolineano dall’associazione -. Perché la domanda di fondo resta sempre la stessa: perché i tassisti non fanno i tassisti, invece di fare i tour turistici? E intanto le lunghe attese di cittadini e turisti continuano, come dimostra la foto scattata stamani, lunedì 9 ottobre, alla stazione Santa Maria Novella di Firenze”.

E ancora: “Ecco il paradosso italiano: una gran discussione su un decreto che non cambierà nulla – dicono da Azione Ncc – mentre le persone in carne e ossa restano ore in attesa di un taxi. Perché? Perché i tassisti ormai da troppo tempo hanno smesso di fare il loro lavoro: si dedicano ai tour turistici nelle cantine del Chianti o nei grandi centri commerciali fuori Firenze. È evidente che c’è un problema, i taxi sono nati come supporto al trasporto pubblico locale, non per portare i turisti a fare acquisti negli store di lusso o a fare wine tour”.