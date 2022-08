FIRENZE – I Comandi dei Vigili del fuoco della Toscana, sono a lavoro per i danni provocati dalla violenta ondata di maltempo, che si è spostata rapidamente dalla costa tirrenica verso l’interno della regione. Allo stato attuale la provincia che non è stata colpita è quella di Grosseto.

Si riportano di seguito per ogni comando il numero di richieste di interventi in corso e in attesa. Questi numeri sono provvisori e sono destinati a salire mano a mano che le chiamate vengono trasmesse dal NUE 112 e ricevute e processate dai Comandi di competenza.

LUCCA 41

MASSA CARRARA 28

LIVORNO 20

PISA 47

FIRENZE 51

AREZZO 24

SIENA 14

GROSSETO 1

PISTOIA 23

PRATO 22

Le zone maggiormente colpite sono Massa e Lucca, dove vi sono numerosi interventi per tetti divelti, alberi caduti, che richiedono una tempistica di risoluzione importante. Per questo, sono state richieste squadre provenienti da fuori regione.