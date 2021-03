FIRENZE – La Fondazione Teatro della Toscana celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con ‘Nuda Voce’: sei poeti declameranno la Divina Commedia e alcune loro poesie al teatro la Pergola di Firenze.

L’iniziativa

L’iniziativa, a cura del centro di Avviamento all’espressione, è in programma il 25 e 26 marzo, e potrà essere seguita in streaming alle 21 sui canali social del teatro. Il 25, 26 e 27 marzo tornano anche le Consultazioni poetiche e musicali, progetto in partenariato con il Théâtre de la Ville di Parigi: tre attori e due musicisti saranno a disposizione, al telefono, in veste di medici per offrire una ‘prescrizione per l’animo’ a chiunque lo vorrà.

Apertura virtuale del teatro il 27 marzo

Il 27 marzo, per la Giornata mondiale del Teatro, la Fondazione riapre virtualmente le porte della Pergola, del teatro Era di Pontedera e del teatro studio ‘Mila Pieralli’ di Scandicci. «In un’epoca incerta come quella che stiamo vivendo – commenta il direttore artistico di Fondazione Teatro della Toscana Stefano Accorsi – lo spettacolo dal vivo costituisce uno dei pochi avamposti di una realtà fatta di carne e ossa. Continuiamo a sperare che, insieme alle dichiarazioni di intenti, le i.stituzioni, in accordo con tutte le parti sociali coinvolte, sapranno farsi carico di un tema così complesso e articolato come quello della ripartenza dei luoghi della cultura e dello spettacolo».

Assessore alal cultura Sacchi: «Riappropriarci della bellezza salvifica e dell’umanità racchiuse in uno spettacolo dal vivo»

«Avremmo voluto festeggiare Dante e la giornata mondiale del teatro – commenta Tommaso Sacchi, presidente della Fondazione Teatro della Toscana – in maniera completamente diversa, ma siamo certi che appena le condizioni sanitarie lo permetteranno potremo davvero riaprire le porte delle nostre sale e riappropriarci della bellezza salvifica e dell’umanità racchiuse in uno spettacolo dal vivo».