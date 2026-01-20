Tempo lettura: 2 minuti

CASCINA (PI) – Domenica 25 gennaio alle ore 17.30 La Città del Teatro di Cascina ospita Dire, fare, baciare, lettera, testamento, spettacolo di Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri, pensato per bambini dai 5 anni e per gli adulti che li accompagnano.

Dire, fare, baciare, lettera, testamento è un’ode al bambino: alla sua bellezza, alle sue potenzialità e all’infinita gamma di possibilità che ogni essere umano possiede alla nascita. Attraverso una successione di quadri dal ritmo travolgente, lo spettacolo riflette su una società sempre più veloce, in cui spesso i bambini vengono trattati come piccoli adulti, senza che i loro tempi, bisogni e diritti vengano davvero rispettati.

Non una sola storia, ma molte storie, che parlano del gioco come bisogno essenziale, spazio di crescita, conoscenza e relazione. Il gioco come luogo in cui imparare a stare da soli e insieme agli altri, come diritto fondamentale che spetta agli adulti proteggere e rendere possibile.

Una proposta teatrale che è insieme spettacolo e invito, rivolta a bambini, genitori, insegnanti e adulti, per riscoprire il valore dell’esperienza, della fiducia e del tempo condiviso.

Dire, fare, baciare, lettera, testamento è scritto da Valeria Raimondi ed Enrico Castellani, lo spettacolo vede in scena Carlo Durante, Luna Maggio e Anđelka Vulić.

Attenzione: Allo spettacolo potranno partecipare attivamente 3 bambini che saranno scelti in ordine di arrivo tra chi darà la disponibilità. Si richiede che i bambini interessati a partecipare siano vestiti con abiti che si possano sporcare poiché utilizzeranno tempere, uova, farina e altri materiali.

Locandina

Sala Margherita Hack, La Città del Teatro di Cascina

Domenica 25 gennaio ore 17.30

Età consigliata: 5+

Durata: 55 minuti

Genere: teatro d’attore

Biglietti a partire da 6 euro

Prevendita Ticketone e in teatro

Info 050.744400 | biglietteria@lacittadelteatro.it

