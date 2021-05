MONTERONI D’ARBIA – Murales dedicati agli articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata dall’Onu nel 1948, al contrasto delle disuguaglianze di genere e allo sviluppo sostenibile. A realizzarli a Monteroni d’Arbia gli studenti del Liceo artistico di Siena.

27 studenti coinvolti

L’obiettivo è la riqualificazione degli spazi urbani attraverso le opere, le idee ed i disegni degli studenti; nasce così il progetto di alternanza scuola lavoro promosso dai Comuni di Castelnuovo Berardenga e Monteroni d’Arbia insieme al Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena che coinvolgerà 27 studenti della classe IVB (sezione Arti figurative bidimensionali) nella realizzazione di alcuni Dopo gli interventi al parco della Gora di Monteroni i ragazzi si sono impegnati in nuove rappresentazioni presso i locali del Supercinema e sulle pareti di una centralina di energia elettrica gestita da E-Distribuzione.

Leggi Omaggio a donne e diritti, a Castelnuovo Berardenga gli studenti riqualificano gli spazi urbani con i murales

Sindaco Berni: «Alimentare la creatività giovanile e l’espressione artistica e vogliamo legarla al nome del nostro Comune»

«Questo è stato un anno difficile per gli studenti delle scuole ed in generale per tutta la nostra collettività – spiega il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni – per questo ci è sembrato giusto accogliere sul nostro territorio i giovani studenti del Liceo Artistico e dare loro superfici su cui esercitarsi e comunicare le loro visioni artistiche. Abbiamo sempre voluto alimentare la creatività giovanile e l’espressione artistica e vogliamo legarla al nome del nostro Comune. Oltre a essere un progetto di recupero urbano, è anche e soprattutto un progetto formativo: i giovani pittori avranno così la possibilità di confrontarsi con una grande superficie da colorare e creare qualcosa che comunichi anche alle generazioni future. E nostra intenzione dare continuità anche nei prossimi anni a questo progetto e per questo voglio ringraziare per la collaborazione tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: il Liceo Artistico di Siena, la Dottoressa Perillo titolare dell’Industria Farmaceutica Galenica Senese per la partecipazione alla selezione dei progetti e per avere ospitato uno dei lavori che verranno realizzati ed E-Distrubuzione per avere messo a disposizione degli spazi».