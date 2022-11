SIENA – Un riconoscimento ad ex studenti che nel corso della loro vita si sono distinti per meriti lavorativi, culturali, sociali, solidali. Saranno conferiti sabato 26 novembre, a partire dalle ore 10.30, nel corso della cerimonia il Bandini d’oro che si svolgerà al Teatro dei Rozzi di Siena, i diplomi d’oro, onorificenze che l’Istituto d’Istruzione Superiore Sallustio Bandini di Siena, ha istituzionalizzato come momento di condivisione con la società civile.

In questa prima edizione, realizzata con il patrocinio del Comune di Siena, i riconoscimenti saranno assegnati a Chiara Ridolfi volontariato Unitalsi, Federico Ballerini volontariato Croce Rosse Italiana, Luca Luchini e Luca Betti per la promozione di attività culturali, Anna Carli per la sua attività di docente, Francesco Cresti geometra.

“Si tratta – spiega il dirigente scolastico Alfredo Stefanelli – del giusto riconoscimento a coloro i quali, partendo da un percorso all’interno del nostro istituto, hanno saputo affermarsi nel corso della loro vita restituendo alla collettività il loro bagaglio di conoscenze e formazione. Oggi le scuole hanno la responsabilità di aprirsi sempre più alla società civile e lo devono fare coinvolgendo gli studenti, le famiglie, i docenti diventando esempio per le nuove generazioni”.

La cerimonia coronerà quello che per il Bandini è un appuntamento ricorrente e cioè la consegna dei diplomi agli studenti che si sono diplomati nei diversi indirizzi nel corso dell’anno scolastico 2020/2021. Un evento che lo scorso anno, causa la pandemia, non si era potuto svolgere e che vedrà i ragazzi ritirare il proprio diploma d’istruzione superiore.

La cerimonia si aprirà alle ore 10.30 con il saluto del dirigente scolastico Alfredo Stefanelli, dell’assessore alla cultura del Comune di Siena Pasquale Colella Albino e del Cardinale Augusto Paolo Lojudice arcivescovo della diocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa e Montalcino. A seguire l’intermezzo musicale dei giovani violisti del Conservatorio Rinaldi Franci diretti dal Maestro Carmelo Giallombardo (Elena Gori, Victoria Vignozzi, Jacopo Serafin, Pietro Nencioni, Anna Maria Chiarini, Laura Paffetti, Emma Spangaro, Elisa Armonia Campatelli, Elena Ferru) che eseguiranno musiche di Bach e Telemann. Alle ore 10.45 la consegna dei diplomi d’oro e alle ore 11.15 il concerto con musiche di Engano, Joplin, Faneschi per concludere con i canti popolari senesi Bella meravigliosa e Stasera mamma ‘un torno. Alle ore 11.40 la consegna dei diplomi agli studenti.