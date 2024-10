LUCCA – In vista della grande affluenza al Lucca Comics, in programma dal 30 ottobre, sono disponibili 140 treni oltre a quelli messi a disposizione dall’offerta ordinaria. In totale si tratta di 400 mila posti.

I biglietti possono essere acquistati in stazione, anche nelle biglietterie automatiche, online tramite sito e App Trenitalia e in tutti i punti vendita autorizzati. Mercoledì 30 ottobre, alla stazione di Lucca, sul binario 1, dalle 9:30 alle 14, sarà aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti, il treno regionale livreato “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, nato dalla collaborazione tra Nintendo e Trenitalia. Per poter visitare il treno Zelda è necessario effettuare l’iscrizione.

