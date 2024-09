MONTECRISTO – Il Parco dell’arcipelago toscano informa che sono stati liberati alcuni posti per visitare l’Isola di Montecristo nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre. Queste visite sono state organizzate per recuperare quelle annullate a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Molti di coloro che non sono riusciti a prenotare all’inizio dell’anno hanno richiesto di dare massima visibilità a questa opportunità di visita, che non era prevista nel calendario ufficiale.

Le visite possono essere prenotate esclusivamente online sul sito:

https://prenotazioni.islepark.it/montecristo/ e prevedono la partenza da Piombino e dall’Isola d’Elba (Porto Azzurro). Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Info Park Arcipelago Toscano al numero 0565.908231.

Un’esperienza avventurosa nella natura incontaminata attende i visitatori: l’Isola di Montecristo, un luogo selvaggio e affascinante, è sorvegliata dai Carabinieri per la Biodiversità e accessibile solo attraverso visite esclusive organizzate dall’Ente Parco, poiché non esiste un collegamento di linea. Questo regno di silenzio e tranquillità è caratterizzato da una ricca disponibilità d’acqua, che attira molte specie migratorie, offrendo loro un luogo di sosta e nutrimento durante i loro viaggi stagionali. La protezione di un miglio attorno all’isola garantisce la ricchezza e l’integrità della vita marina, con frequenti avvistamenti di balene e altri cetacei durante la traversata tra l’Elba e Montecristo.

Durante la visita, i partecipanti potranno esplorare i resti del Monastero di San Mamiliano, la Grotta del Santo con gli ex voto, la Villa Reale, il Museo di Storia Naturale, la collezione floristica dei Carabinieri per la Biodiversità e l’esposizione del Casotto dei Pescatori, tutte accompagnati da esperte guide del Parco.

Si ricorda che l’isola è priva di servizi e che non è possibile fare il bagno. Le escursioni possono essere impegnative; pertanto, si consiglia di indossare abbigliamento comodo e adeguato per le attività escursionistiche, portando con sé uno zaino con acqua e un pranzo al sacco. È fondamentale avere calzature adeguate, come scarponcini da trekking con suola scolpita e, preferibilmente, caviglia alta.