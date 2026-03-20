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VIAREGGIO – Proseguono senza sosta i controlli della Guardia di Finanza sui distributori stradali di carburante in provincia di Lucca.

L’obiettivo è chiaro: garantire trasparenza nei prezzi e tutelare i consumatori da pratiche scorrette.

Nel corso delle recenti ispezioni, i finanzieri del comando provinciale hanno rilevato due casi di irregolarità. Il primo si è verificato nel comune di Lucca, mentre il secondo a Viareggio, in particolare nella zona di Torre del Lago.

La violazione più grave è emersa presso un impianto di Torre del Lago. L’esercente, come spiega una nota ufficiale della GdF, non si era mai iscritto al portale telematico «Osservaprezzi carburanti» del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La piattaforma serve a trasmettere centralmente i prezzi praticati dai gestori, con obbligo di comunicazione almeno settimanale, anche senza variazioni.

La mancata iscrizione ha portato non solo alla contestazione della violazione principale, ma anche all’omessa comunicazione delle variazioni prezzi nei 120 giorni precedenti al controllo. Al termine degli accertamenti, è stata irrogata una sanzione amministrativa di 6.400 euro. Inoltre, la Guardia di Finanza ha inoltrato alla Prefettura di Lucca la proposta di sospensione dell’attività commerciale da 1 a 30 giorni.

Un’altra irregolarità è stata scoperta in un distributore del territorio lucchese. Qui il titolare, pur iscritto regolarmente al portale ministeriale, non aveva effettuato le comunicazioni periodiche obbligatorie.

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