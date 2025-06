Tempo lettura: 2 minuti

BARGA – Non si potrà più giocare a pallone in piazza Pascoli a Barga.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Caterina Campani, che nei giorni scorsi ha firmato un’ordinanza con cui viene vietato il gioco del calcio – e di qualsiasi altro sport o attività che preveda il lancio di oggetti – nella centralissima piazza del quartiere Giardino.

La decisione arriva dopo un grave episodio avvenuto circa un mese e mezzo fa: una donna è stata colpita violentemente al volto da una pallonata mentre si trovava in piazza, finendo a terra e rendendo necessario il trasporto in ospedale in codice giallo.

Un episodio che ha fatto discutere

L’incidente ha suscitato un acceso dibattito in città e sui social. Piazza Pascoli, infatti, è da sempre un luogo di ritrovo per famiglie, bambini e anziani, ma anche per gruppi di ragazzi che spesso la utilizzano come campo da calcio improvvisato. Proprio questa convivenza tra diverse fasce di età aveva già generato lamentele e proteste da parte di chi frequenta la piazza per passeggiare o sedersi sulle panchine.

L’ordinanza: cosa prevede

Il provvedimento, entrato in vigore da pochi giorni, vieta il gioco del pallone in tutte le sue forme e modalità, così come ogni attività sportiva collettiva o individuale non espressamente autorizzata dal Comune. Sono consentiti solo i giochi che coinvolgano bambini accompagnati, purché nel rispetto degli altri frequentatori della piazza. Il divieto si estende anche alla vicina via Mordini.

Le alternative per i giovani

Per chi volesse continuare a giocare a calcio, la sindaca Campani ha ricordato che restano disponibili altri spazi attrezzati in città, come il campetto del Parco Kennedy o quello sotto il ponte Lombardini, recuperato dal Comune proprio per offrire un’alternativa sicura ai ragazzi.

La motivazione: sicurezza e vivibilità

“La piazza è uno spazio pubblico che deve essere a disposizione di tutti, senza la paura di fermarsi su una panchina o di portare i bambini a giocare”, ha spiegato la sindaca Campani. “L’ordinanza ha l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza delle persone e rendere più vivibile il centro”. La scelta dell’amministrazione mira dunque a prevenire nuovi incidenti e a garantire che piazza Pascoli resti un luogo di incontro sicuro per tutta la cittadinanza.

