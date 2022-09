SIENA – Il cadavere di una donna di 81 anni è stato rinvenuto ieri sera in un appartamento in via Largo Sassetta, a Siena.

A dare l’allarme sarebbero stati i vicini dopo aver udito forti rumori provenire dall’abitazione. Sul posto oltre ai soccorsi, vigili del fuoco e polizia. La Procura sta indagando per omicidio, come ha ammesso il pm Nicola Marini uscendo dall’abitazione. L’anziana sarebbe stata ritrovata sul letto e non sarebbero state rilevate tracce di sangue. La camera però avrebbe presentato un evidente disordine. Possibili testimoni sono stati ascoltati subito in questura. Alcuni di loro hanno riferito che la donna sarebbe stata solita affittare delle stanze della casa. Gli inquirenti potrebbero concentrare la propria attenzione su questo particolare, se confermato.

Determinanti saranno anche le risultanze della polizia scientifica, che si è intrattenuta per i rilievi fino a tarda notte. Così come il pm Sara Faina, mentre il questore Pietro Milone ha lasciato l’abitazione poco dopo la mezzanotte. I sopralluoghi si sono concentrati anche sui terrazzi che si affacciano sul retro del palazzo. Il corpo dell’anziana è stato portato via attorno alle 2 e adesso si trova all’obitorio