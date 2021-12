CARRARA – Inaugurato stamani a Carrara (Massa Carrara) ‘Largo Donne del Marmo’ nei pressi dell’ex stazione della ferrovia Marmifera.

L’iniziativa dell’associazione nazionale Le donne del marmo è stata accolta la scorsa estate dal Comune di Carrara, che con una delibera di giunta ha intitolato un luogo alle donne che hanno dato e continuano a dare un importante contributo nel settore del marmo. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Francesco De Pasquale e il Prefetto di Massa Carrara Claudio Ventrice.

L’associazione Le donne del marmo è nata il 6 ottobre 2006 a Verona nell’ambito della fiera internazionale di settore Marmomac, e da 15 anni riunisce le titolari di cave, aziende della trasformazione dei materiali e della produzione di tecnologie, geologi, ingegneri, architetti, designer, ma anche artiste, giornaliste, fotografe, responsabili di associazioni e di fiere specifiche del settore. «A migliaia – ha detto la presidente Sara Vannucci – nel passato e oggi hanno gravitato e gravitano nel settore lapideo cittadino, condividendo al pari degli uomini sacrifici e successi di un universo professionale ricco di storia, cultura, tradizioni ed emozionalità». Nell’ultimo anno la sede dell’associazione è stata spostata, come giusto riconoscimento, da Verona a Carrara, conosciuta in tutto il mondo come la Città del marmo.