SIENA – Per il rettorato dell’università di Siena, mercoledì sarà a corsa a due. Luigi Dotta, rappresentante dell’area medica, ha annunciato il ritiro dalla corsa elettorale.

“Alla luce dei risultati, dopo un’attenta valutazione, ho deciso di ritirare la mia candidatura”, ha annunciato il docente, che poi ha ringraziato colleghi e avversari. Una scelta non così inattesa, anche se lo scarto dal prima posizione era minore di 100 voti. In testa dopo il primo turno c’era Sonia Carmignani, con 301 preferenze, poi Roberto Di Pietra, con 280, quindi Dotta, con 207. Il secondo turno è in programma mercoledì 13 luglio e il sistema di elezione prevede la maggioranza assoluta dei voti espressi. A questo punto però, essendo un testa a testa, ci dovrebbero un numero elevato di schede bianche o nulle per non eleggere il successore di Francesco Frati.

Interessane semmai sarà capire dove saranno dirottati i voti guadagnati da Dotta. Qualche mese si dava conto di una certa vicinanza a Di Pietra: non tanto come rapporto personale quanto perché i due sarebbero stati i preferiti dell’ex rettore Angelo Riccaboni. A fare la differenza sarà anche la partecipazione. Nel primo turno è stata significativa. Più dell’80% degli aventi diritto, si è recata alle urne.