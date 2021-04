Dove sei ragazzetto simpatico? Vieni, ti s’aspetta!! Leonardo Pieraccioni, dalla sua pagina Fb lancia il casting per il suo nuovo film, le cui riprese dovrebbero iniziare a partire dal mese di giugno.

“Si cerca un ragazzo 17/24 anni, possibilmente fiorentino o toscano per la prossima commedia che si girerà a giugno. Siamo alla ricerca di una faccia spiritosa, per un ruolo comico. Non è necessario avere esperienza” si chiude l’annuncio

Per poter accedere al provino sarà necessario inviare una mail a castingfilm21@gmail.com indicando età, nome, cognome, età e numero di telefono, corredati da una foto o un video di presentazione.