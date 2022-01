FOLLONICA – Al Teatro Fonderia Leopolda prosegue la stagione con il recital Eleganzissima di e con Drusilla Foer, personaggio inventato dall’artista fiorentino Gianluca Gori e suo alter ego, che – notizia dell’ultima ora – sarà al Festival di Sanremo nella veste di presentatrice, guadagnandosi il primato di prima conduzione ‘en travesti’ nella storia del festival. Drusilla Foer sarà sul palcoscenico del Teatro Fonderia Leopolda il 18 gennaio alle 21.15.

Lo spettacolo

Chi è Drusilla Foer? Personaggio poliedrico conosciuto al cinema con Ferzan Özpetek, in televisione con Serena Dandini e poi in radio e in teatro. Icona di stile e musa di grandi fotografi si racconta in questo recital, un mish-mash emotivo e musicale, scritto e diretto dalla stessa madame Foer. Con humour tagliente e commovente malinconia, ci avvolge con aneddoti e ricordi intensi della sua vita straordinaria, vissuta fra la Toscana, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Essenziali al racconto sono le canzoni, legate a quei momenti di vita, che Drusilla Foer interpreta dal vivo, accompagnata dal Maestro Loris di Leo al pianoforte e da Nico Gori solista al clarinetto e al sax. Madame Foer nel suo racconto, canta brani di Brel/Battiato, Chaplin, Amy Winehouse, Gaber, Jannacci, Bowie, Don Backy, Tosti/D’Annunzio, Milly e tanti altri. Un recital dove la musica entra a far parte della narrazione con la cantante, attrice e autrice Drusilla, la nobildonna divenuta un personaggio irriverente e antiborghese, chiamata a testimonial di cause sociali importanti. La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni ’60, nonché scopritore e artefice dell’hip hop di successo in Italia dagli anni 90 a oggi.