SIENA – Altre due truffe nei confronti di anziani. Le ennesime perpetrate sul territorio Senese. Risolte ancora una volta dalla prontezza delle forze dell’ordine.

La prima ha visto in campo la Squadra mobile di Siena, l’altra la polizia stradale di Arezzo. La tecnica utilizzata dai malfattori è nota ormai. La telefonata che annuncia l’incidente di un famigliare e la combinazione di un finto avvocato e un finto carabiniere che chiedono soldi per risolvere la questione. L’occasione per il questore Ugo Angeloni per ribadire l’importanza di rivolgersi al 112 nel caso di situazioni sospette.

