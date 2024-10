ARCIDOSSO – Nella serata di domenica 20 ottobre alcuni vandali si sono introdotti nella Chiesa di San Leonardo ad Arcidosso (Gr) danneggiando, come riporta il parroco don Virgil Farcas Gherghina, un candelabro elettrico per rubare la cassetta delle offerte che si trovava sulla base dello stesso.

“Siamo molto amareggiati per quanto accaduto – commenta don Renato Rotellini, vicario episcopale della zona Montalcino-Amiata – sia per il gesto concreto, sebbene la somma sottratta non sia affatto cospicua, quanto per l’atto simbolico di rubare delle offerte all’interno di una chiesa. Lanciamo un appello alla popolazione locale affinché ci avvisi nel caso venga rinvenuto il pezzo portato via, una cassettina di colore oro, così da poterla riposizionare al proprio posto. Provvederemo anche alla sistemazione del candeliere, danneggiato durante il furto”.

