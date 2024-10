FIRENZE – Code in A1 in provincia di Firenze a causa di un incidente stradale che ha coinvolti due camion, avvenuto prima di Calenzano.

Al momento sono nove i km di coda ma non sono segnalati feriti. Società Autostrade indica l’incolonnamento, in aumento, tra Firenze Impruneta e il bivio per la Direttissima verso Bologna, con il traffico in prossimità dell’incidente che scorre sulla corsia di sorpasso.

Ripercussioni anche sull’A11, la Firenze mare: 2 i km di coda tra Prato est e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso Firenze. Ai soli veicoli leggeri diretti a Bologna Aspi consiglia di uscire a Calenzano e rientrare a Barberino dopo aver percorso la strada provinciale 8 Militare Barberinese. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.