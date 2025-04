Tempo lettura: 3 minuti

PISA Tutto pronto all’ippodromo di San Rossore per il 135° premio Pisa, in programma domenica 6 aprile. Un evento atteso dagli appassionati e curiosi dell’ippica che quest’anno celebra anche i 70 anni dalla vittoria di Ribot (la corsa si svolse il 6 marzo del 1955).

Da allora l’Albo d’Oro ha visto tanti ottimi cavalli che hanno tenuto alto il significato di questa corsa tanto che il Ministero ha voluto inserire la giornata del premio Pisa nel programma nazionale dei “grandi eventi”. Ma il pomeriggio del Pisa riserba tanti altri motivi d’interesse.

In programma prove di assoluto rilievo tecnico e spettacolare: il 26° premio Regione Toscana, Super Handicap per cavalli dotati di grande fondo, e il 67° premio San Rossore, Handicap Principale nel quale sarà in palio l’artistico trofeo che il Capo dello Stato ogni anno mette in palio. Il target internazionale è assicurato dal premio Fegentri, corsa riservata ai cavalieri dilettanti e valida per il campionato del mondo della categoria. Un’altra corsa è molto attesa, il premio Allegria, una ricca condizionata per femmine di 3 anni. Infine due sponsor importanti completano un programma di grandi prove: i premi Casa di Cura di San Rossore e Banco Fiorentino.

Il pomeriggio del 135° premio Pisa vivrà di tanti momenti diversi oltre alle sette corse in programma a partire dalla cerimonia dell’alzabandiera con la presenza dei militari del Reggimento del Savoia Cavalleria e dei carabinieri Forestali a cavallo che tanti legami hanno con la storia di San Rossore.

Il pubblico sarà accolto dai virtuosismi del duo di chitarre Lorenzo Niccolini e Andrea Barsali. Anche quest’anno l’ippodromo vivrà l’iniziativa Hats Day per la quale il pubblico è invitato a indossare un copricapo, bizzarro o elegante. I migliori potranno partecipare al contest a premi. Le signore con cappello potranno accedere gratuitamente all’ippodromo.

Fra una corsa e l’altra la pista accoglierà un grande spettacolo in tre quadri. La nota artista Silvia Resta e lo stallone portoghese Brillante de Zar, meraviglieranno il pubblico con una serie di esibizioni equestri nelle quali teatro, costumi e musiche di Puccini e di Ciaikovskij si intrecciano per creare emozioni. Una seconda ‘figura’ sarà rappresentata da Giorgia che danzerà in una coreografia insieme al cavallo, una terza da Seline che si presenterà in scena con i trampoli per una performance di giocoleria e danza. Intanto, sul parterre, durante l’intero pomeriggio sarà riempito dall’esibizione di giocoleria, trampoleria e clowneria de I Chicchi d’Uva. Presente anche il folklore con una folta rappresentativa di figuranti in costume del Gioco del Ponte.

Ma l’ippodromo vivrà anche di tante altre iniziative. Due corse dimostrative di pony con i loro giovani cavalieri e un’edizione speciale del tour “Dietro le Quinte”. Né mancherà un momento di solidarietà con la presenza all’ippodromo dell’AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, che venderà in uno stand dedicato uova di cioccolato il cui ricavato contribuirà a finanziere la ricerca contro la leucemia. Ristorante centrale, bar e bistrot saranno aperti già dalle 12, per gustarsi un pranzo a bordo pista, mentre il chiosco dedicato allo street food distribuirà hot dog, hamburger e fiumi di birra.

La sfilata del 135° premio Pisa sarà, come sempre, uno spettacolo a sé per il pathos che si crea nell’attesa della grande corsa. I cavalli saranno accompagnati in pista da 2 butteri e poi, impazienti di correre, passeranno sotto la tribuna centrale: che vinca il migliore!

I NOSTRI PRONOSTICI

I corsa – Ruggito, visto in grande ordine, dovrà vedersela soprattutto con il positivo Lucky Love anche se altri sono in agguato

II corsa – Ninco Nanco sta dando prova di grande qualità (al di là del nome poco aulico); Jack Folla è un ottimo velocista.

III corsa – Bubuz, prima scelta fra quattro compagne di allenamento, è la favorita d’obbligo; Brown Lady proverà ad inserirsi nella compagnia

IV corsa – Dieci al via con Budrio che ha buone chance come pure l’altro grigio Grey Creek; attenzione al coriaceo Rainmaker

V corsa – Fra i dilettanti impegnati nel premio Fegentri Curaro Light, vincitore all’ultima uscita, può replicare; bene in corsa anche Glory Box

VI corsa – Nel 135° premio “Pisa” Kabir e Lao Tuz rappresentano un binomio di favoriti difficilmente divisibile; terza citazione per Zenorione, sempre con i primi

VII corsa – Fra gli undici al via Ilovenyjob è in netta evidenza. Le chance residue vanno a Midnight Mask (il vincitore del premio “Pisa” dello scorso anno) e a Rooster.